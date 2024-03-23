Sergio Perez ceza aldı grid değişti

Avusturalya Grand Prix'ine 3. sıradan başlayacak Sergio Perez 3 sıra ceza aldı ve 6. sıraya geriledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Perez ceza aldı grid değişti
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23 Mart 2024 17:29
Formula 1'de takvimin 3. yarışı olan Avusturalya Grand Prix'inde sıralama turlarını 3. sırada bitiren Sergio Perez, seans sonrasında ceza aldı.

Seans içerisinde Nico Hülkenberg'i engelleyen Sergio Perez, FIA tarafından 3 sıra grid cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.

İşte Sergio Perez'in aldığı ceza sonrasında oluşan yeni grid:

1- Max Verstappen

2- Carlos Sainz

3- Lando Norris

4- Charles Leclerc

5- Oscar Piastri

6- Sergio Perez

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