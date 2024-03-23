Sergio Perez ceza aldı grid değişti

Formula 1'de takvimin 3. yarışı olan Avusturalya Grand Prix'inde sıralama turlarını 3. sırada bitiren Sergio Perez, seans sonrasında ceza aldı.
Seans içerisinde Nico Hülkenberg'i engelleyen Sergio Perez, FIA tarafından 3 sıra grid cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.
İşte Sergio Perez'in aldığı ceza sonrasında oluşan yeni grid:
1- Max Verstappen
2- Carlos Sainz
3- Lando Norris
4- Charles Leclerc
5- Oscar Piastri
6- Sergio Perez
Seans içerisinde Nico Hülkenberg'i engelleyen Sergio Perez, FIA tarafından 3 sıra grid cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.
İşte Sergio Perez'in aldığı ceza sonrasında oluşan yeni grid:
1- Max Verstappen
2- Carlos Sainz
3- Lando Norris
4- Charles Leclerc
5- Oscar Piastri
6- Sergio Perez
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