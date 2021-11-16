Sergen Yalçın'ın transfer isteği: "Bitirici lazım"

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, ceza alanı içine fazlasıyla top taşınmasına rağmen beklediği kadar gol atılamamasından şikâyetçi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın transfer isteği: 'Bitirici lazım'
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16 Kasım 2021 11:31
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper ve sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü transfer için de mesai yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışında iddialı olmak için bitirici bir golcüye ihtiyaç duyduğunu yönetime iletti. 

Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen Mitchy Batshuayi'den beklenen katkıyı alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı yıldızın sık sakatlandığını da hatırlattı ve "Sezon sonunda golcü sıkıntısı yaşamamamız lazım" dedi.

ABOU'YA BENZEMESİN

Takımın hücum performansından memnun olduğunu ve topu gol yollarına rahat taşıdıklarını söyleyen Sergen Hoca, puan farkının açılmasında son vuruşlarda yetersiz kalmanın payının büyük olduğunu vurguladı. Geçen sezon Vincent Aboubakar'ın son 10 maçta takımı yalnız bırakması gibi bir durumun kiralık olarak kadroya katılan ve sezon sonunda büyük ihtimal İngiltere'ye dönecek olan Batshuayi'nin formsuzluğu ya da sakatlığı hâlinde de yaşanabileceğinin altını çizen Yalçın, golcü transferinin gerekli olduğunu söyledi. 

 
 

 


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