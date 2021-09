Sergen Yalçın: 'Futbolda her şey olur!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:



"Öncelikle söylemem gereken Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çok ciddi sorunlar yaşadık son 10 günde, oyuncu anlamında. Bu da tabii ki elimizdeki seçenekleri çok kısıtlı hale getiriyor. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu çok üst bir seviye. Belki de bu oyunun en üst seviyesi Şampiyonlar Ligi. Burada mücadele etmek kolay değil, gerçekten zor. Yarınki oyun da zor olacak. İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Çok çabuk tempoyu yukarı çıkarabilen bir rakip. Biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler, nasıl bir oyun planıyla oynayacağız, yapabileceklerimizin en iyisini nasıl yaparız, onun planlarını yapacağız. İnşallah skor ve oyun bizim için güzel olur."



"STOPERLER SERDAR VE N'SAKALA"



"Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz."



"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



"Eksikler futbolun içinde olan şeyler. Birçok eksik olabilir maçlarda, çok normal. Çok dert etmiyoruz. Geçen sezon da bu tür sorunlar yaşadık. Bu süreç bizim için tabii ki zorlu geçiyor. Normalde olması gerekenin çok yukarısındayız. Darbeye bağlı sakatlıklar, adale sakatlıkları, bir kısmı önceden gelen sakatlıklar. 11-12 oyuncuyu kullanamıyoruz. Takımın yarısından da fazlası. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Tabii ki görüntü çok iyi görünmese de maçların oynanmadan kazanılmadığını unutmayalım. Oyunun en önemli tarafı bu. Agresi oynamak, doğru oyunu oynamak da önemli faktör. Yarın bakacağız maça. Maçtan sonra değerlendiririz. Biz oynayan oynamayanlarla birlikte Beşiktaş olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugünlerden güçlü çıkmasını bileceğiz."



"DAHA KONTROLLÜ, SAĞLAM OLACAĞIZ"



Cuma günü oynadık. 25 günde 7. maç olacak, arka arkaya maçlar yapıyoruz. Antrenman yapma fırsatımız "da olmuyor. Rejenerasyon idmanları ile oyuncuları dinlendirip tekrar maça çıkıyoruz. Bir oyunumuz var ama Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım oyuncularımız bunu becerebilir."



"OLANLARI KONUŞALIM, DAHA İYİ OLUR"



"Oyuncularımın hepsi bizim için önemli, değerli. Keşke tüm oyuncularımız olsaydı. Bunların içinden oyuncu seçmek sağlıklı olmaz. Eksikler, sakatlıklar bu oyunun bir parçası. Bu her zaman olabilir ama şu an fazla. Elimizden gelen bir şey yok. Bu oyuncuların çoğu cumartesi günü de olmayacak. Mevcut oyuncularla ne yapabiliriz, onun peşindeyiz. Hep eksikleri konuşuyoruz. Olanları konuşsak daha iyi olur. Olan oyuncuların üstüne kafa yorsak bence çok daha iyi olur. Burada olup da oynamayacak durumda olan oyuncu yok."



"ARADAN SONRA HERKES DÖNECEK"



"Son konuştuğumuz şu; eksik olan oyuncularımızı, bu yarınki maçta ve Sivas maçında kullanmayı düşünüyoruz. Ondan sonra 15 günlük ara var. O arada takımın tamamen toparlanmasını ve lige sağlam dönmesini planlıyoruz. Bazen oyuncuları oynatarak risk alıyorsunuz. Tekrar sakatlık ihtimali var. Tekrar sakatlanınca dönüş süreleri çok uzuyor. Hepimizi, takımımızı etkiliyor. Düzenimizi, dengemizi bozuyor. Milli maç arası ve bu 2 maçta dışarıda tutarsak, 3-4 haftalık bir süre oluyor. Mehmet Topal dışındaki tüm oyuncularımız milli aradan sonra sağlam döner. 1-2 maç oyuncuları riske etmektense daha sağlam bir şekilde oyunun içersiine atmak daha doğru olur."



"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMA İHTİMALİMİZ YOK"



"Kendi oyunumuzu organize edemeyiz Ajax maçında. Rakibin oyununa göre bir plan ile sahada olacağız. Kendi oyunumuzu oynama ihtimalimiz yok. Onların oyununa uyacağız birazcık."



"SKORU VE OYUNU KİMSE TAHMİN EDEMEZ"



"Bu maç, Hollanda - Türkiye maçına benzetilebilir mi?"



- Milli maçlar ile bu tip maçları kıyaslamak doğru değil. Oynanacak bir maç var. Oynanacak maçın skorunu ve oyunu kimse önceden tahmin edemez. Oyunun gelişimine göre her türlü oyun ve skor çıkabilir. Bunla ilgili yorum yapmak zor bence.



"GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT"



"Oyuncu sakatlıkları en büyük eksimiz. Bu tip seviyede ilk defa oynayanlar ve genç oyuncular var. Böyle bir ligde, kulvarda Ajax gibi bu ligin önemli, güçlü bir takımına karşı bu tecrübeyi yaşamak hepsi için büyük şans. Oynayacak gençler, bu şansı çok iyi değerlendirebilirler. Bu en büyük pozitif. Kalecimiz, Rıdvan, Can Bozdoğan, Serdar Saatçı çok genç. Hepsi 20 yaş bandındalar. Bu oyuncuların oynamaları büyük bir tecrübe. En pozitif yanı da bu."



"FUTBOLDA HER ŞEY OLUR"



"Chelsea maçı gibi bir mucize olur mu?"



- Futbolda her şey olur. Oyun, skor ne olur kestirmek zor. Bu oyun, canlı oynanan bir oyun. Her şey olabilir. Bence yorum yapmak doğru olmaz. Oynayacağız ve sonra tekrar konuşuruz.



OĞUZHAN ÖZYAKUP: "BU MAÇ BÜYÜK BİR FIRSAT"



"Son maçta ufak bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Önemli eksiklerimiz var, farkındayız. Ancak hocamızın da söylediği gibi, elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın güzel bir mücadele ve skorla ayrılırız.



Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Bunu fırsata çevirebiliriz. Bu her oyuncu için rüya gibi. Çok sakatımız var ama biz asla vazgeçecek değiliz. Çok güçlü bir ekibe sahibiz. Hem hocamız bize sürekli o özgüveni veriyor. Elimizden ne geliyorsa, karakterimizi ortaya koyup mücadelemizi vereceğiz."