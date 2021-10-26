Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti

Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ilk 2 maçı kazanan ilk teknik adam oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti
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26 Ekim 2021 00:53
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın ilginç bir istatistiğe imza attı.

Siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.

Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş kariyeri boyuca Galatasaray'a sadece 1 kez mağlup olmuştu.


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