Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın ilginç bir istatistiğe imza attı.



Siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.



Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş kariyeri boyuca Galatasaray'a sadece 1 kez mağlup olmuştu.





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