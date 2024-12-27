Serdal Adalı'nın B planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı seçildiği takdirde Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor. Yalçın olmazsa B planı hazır. İşte o isim...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'nın B planı ortaya çıktı!
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27 Aralık 2024 08:04
Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan seçimde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışacak.

İki adaydan biri pazartesiden itibaren Beşiktaş'ın yeni başkanı olacak. İki başkan adayının da önceliği teknik adam sorununu çözmek.

SERGEN YALÇIN OLMAZSA...

Hem Serdal Adalı hem de Hüseyin Yücel'in ilk tercihi Sergen Yalçın... Ancak Sergen hoca, şimdi değil, mayıs ayındaki seçimden sonra gelecek teklifi kabul edeceğini söyledi. Yalçın ikna edilemezse Adalı, yabancı bir teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Yücel ise yerli isimlere yönelecek.

HEDEF NIKO KOVAC

Alman ekolünü Beşiktaş'a yansıtmak isteyen başkan adayı Serdal Adalı'nın düşündüğü ilk yabancı isim ise; Niko Kovac...Frankfurt, Bayern Münih ve Wolfsburg'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör ikna edilmeye çalışılıyor. 

 
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