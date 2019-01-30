"DOMAGOJ VIDA KALIYOR"

"ENZO ROCO DA KALIYOR"

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın transfer tekliflerinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Şenol Güneş flaş bir açıklam yaptı ve Hırvat stoperin kaldığını duyurdu.Siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Domagoj Vida için Roma ve Inter'den transfer teklifleri geldiğini doğrularken, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kaldığını açıkladı.Şenol Güneş, "Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak" diyerek sezonun ikinci yarısında Hırvat isimle yola devam edeceklerini belirtti.Ayrıca Şenol Güneş, Enzo Roco'nun da ayrılmayacağını açıklarken "Enzo Roco'nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor." ifadelerini kullandı.