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Şenol Güneş'ten Domagoj Vida açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunma oyuncuları Domagoj Vida ve Enzo Roco'nun durumu hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Domagoj Vida açıklaması
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30 Ocak 2019 15:22
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın transfer tekliflerinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Şenol Güneş flaş bir açıklam yaptı ve Hırvat stoperin kaldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Domagoj Vida için Roma ve Inter'den transfer teklifleri geldiğini doğrularken, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kaldığını açıkladı.

"DOMAGOJ VIDA KALIYOR"

Şenol Güneş, "Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak" diyerek sezonun ikinci yarısında Hırvat isimle yola devam edeceklerini belirtti.

"ENZO ROCO DA KALIYOR"

Ayrıca Şenol Güneş, Enzo Roco'nun da ayrılmayacağını açıklarken "Enzo Roco'nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor." ifadelerini kullandı.

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