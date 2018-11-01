Şenol Güneş'ten Adem Ljajic'e göre plan!

Çaykur Rizespor'un ardından cumartesi günü liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'i de yenerek açtığı beyaz sayfayı devam ettirmek isteyen, sakatlığı geçenbu hafta forma giymek istediği öğrenildi.Teknik Direktör Şenol Güneş'in adeta gözünün içine bakan siyah-beyazlı futbolcunun dönüşüyle kadroda önemli değişikler olacağı iddia edilirken, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gibi isimlerin dinlendirilebileceği belirlendi.Henüz Başakşehir maçının 11'ini netleştirmeyen ve bu anlamda kafasında bazı soru işaretleri bulunan Şenol Güneş, tüm planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Ljajic'in yanı sıra Pepe, Babel'in de iyileşmeleri ve Mustafa Pektemek'in Çaykur Rizespor maçındaki başarılı performansı, Güneş'in bazı değişikliklere gitmesine neden oldu.Başakşehir karşısına farklı bir kadro ve taktikle çıkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlı teknik adam, antrenmanlarda iyi performans göstermesi durumunda Ljajic'e ilk 11'de forma verecek.Hücumdaki en önemli kozu Ricardo Quaresma'nın da cezalı olması sebebiyle çok farklı bir taktikle takımını sahaya çıkarması beklenen Güneş, Ljajic'i forvet arkrasında oynatmayı planlıyor. Deneyimli teknik adamın, Atiba Hutchinson ile Gary Medel'i orta sahada birlikte oynatmasına da kesin gözüyle bakılıyor.