Şenol Güneş'ten takıma: "Rakiplere bakmayın"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunculara yaptığı konuşmada rakiplerinin maç sonuçları ile ilgilenmemelerini istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten takıma: 'Rakiplere bakmayın'
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12 Ocak 2023 10:21
Lig ve kupada yoğun maç trafiği arefesinde olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş takımını motive ediyor.

Tecrübeli hoca, dünkü idman öncesinde takımını etrafına toplayıp uyarılarda bulundu.

Güneş, "Tek tek kazanıp devam etmemiz gerekiyor. Biz bunu yaparken diğerleri ne yapmış bakmayacağız. Sadece kendi maçlarımıza odaklanalım." dedi.

"KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ"

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, "Hep diyorum en önemli maç ilk oynayacağımız maçtır. Bu yüzden deplasmanda Konyaspor maçını kayıpsız geçmeliyiz. Sonrasında yine aynı düşünce içinde devam edeceğiz" diye bir dizi açıklamalarda bulunup takımını psikolojik olarak kritik maça motive etmeye çalışıyor.



 


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