Kariyerinde Beşiktaş ile 300'üncü Süper Lig galibiyetini alan Şenol Güneş çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Kazanmak önemliydi" diyen tecrübeli teknik adam, "İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Skor ne olursa olsun, 3-0'dan sonra rakibin ataklar yapması, golü bulması eksik tarafımızdı. Bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Ciddiyet ve disiplin devam ettiği sürece kazanırız. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ne yapacağımıza odaklanmalıyız" dedi.



"DORUKHAN HEDEFE GİDECEKTİR"

Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir

"MAÇ ÖNCESİNDE BİLİYORDUK"

Teknik Direktörü'u deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Dorukhan Toköz'ün yükselen performansı ve attığı güzel golle ilgili görüşü istenen Şenol "" diye konuştu.Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında yaptığı basın toplantısında; "Oyunun başında belliydi. Bizim için çıkıp oynamak önemliydi. Sıkıntı olan, kart gördüğünüzde geçerli oluyor. Bu Vida'ya yansıdı. Bizim için kartlar fazla oldu. İtiraz kararını yönetim verir. Maçtan önce listeyi görmemize biz oyun oynamak istedik. Hatta 3-0'iken daha ciddi oyun görmek istiyordum." açıklamasını yaptı.