Hükmen mağlubiyet için Beşiktaş'ın itirazı şart mı?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

GOLLER VE KARTLAR GEÇERLİ SAYILACAK



karşılaşması sırasında yabancı oyuncu sayısı nedeniyle çıkan kural ihlalinin ardından yeni bir tartışma daha başladı.Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel'in ve kamuoyunun önemli bir kısmının Ege temsilcisinin hükmen mağlubiyeti için rakibi Beşiktaş'ın şart olduğunu iddia etmelerine karşılık, SPORX.com bunun aksini ortaya koyan ilgili maddeye ulaştı.Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesindeki "Yabancı uygunluğu" talimatını ihlal eden yine ilgili talimatın 23. maddesinde rakip takım için "itiraz edebilir" hakkı tanınmasına karşılık, aynı talimatta ihlalin tespiti halinde federasyonun gerekli işlemi yapabileceği açık ve net şekilde ifade ediliyor.Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23. maddesinin 1. fıkrası 2. bendinde şeklinde ihlal yapılan 22. maddeye atıf yapılarak "Ayrıca profesyonel lig, kupa ve U21 müsabakalarında yukarıda belirtilen nedenlerin o kademe veya kategorideki müsabakaların sonuçları tescil edilinceye kadar herhangi bir usulle tespit edilmesi halinde 22. madde hükümleri uygulanır." şeklinde belirtiliyor.Geçmişte, 2016-17 sezonunda Adanaspor - Kasımpaşa maçında olduğu gibi, TFF 23. maddenin 1. fıkrası kapsamında Beşiktaş'ın itirazını beklemeden TFF Disiplin Müfettişleri, karşılaşmayla ilgili kural ihlali tespitini yaparak TFF Hukuk Müşavirliği'ne bildirecek.Karşılaşmanın bilgi işlem merkezine işlenmesiyle tespiti yapılacak olan ihlalin ardından Akhisarspor, Futbol Müsabaka Talimatı 22/d maddesinin ihlali kapsamında hükmen mağlubiyet artı para cezası istemiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.Kurul da, Akhisarspor'u 3-0 hükmen mağlup sayarak, talimatlara aykırılıktan para cezası verecek.Öte yandan karşılaşma oynanmış gibi kartlar ve goller geçerli sayılacak.