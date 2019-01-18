KASIMPAŞA DA AYNI İHLALİ YAPMIŞTI

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

KARTLAR GEÇERLİ OLACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı.Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.2017'de Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adanaspor - Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa'nın talimatlardan fazla yabancı oyuncu ile sahada olması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve hükmen mağlup sayılmıştı.Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi büyük ihtimalle hükmen mağlup ilan edilecek.Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra PFDK maçla ilgili kararını verecek.Öte yandan hükmen mağlubiyetin ardından akıllara gelen sorulardan biri de karşılaşmada çıkan sarı kartların geçerli olup olmayacağı olurken, kartlar kurallara göre geçerli sayılacak.