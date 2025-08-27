Senne Lammens için 25 milyon euro'luk talep!

Galatasaray, Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens için girişimlerine devam ediyor.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray, önemli ekiplerin de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcunun transferi için acele ediyor.
TALEP 25 MİLYON EURO
Royal Antwerp ise Lammens için 25 milyon euro istemeye devam ediyor.
Manchester United'ın Lammens transferi için hala önde olduğu ve Manchester City'nin de Belçikalı eldivene ilgisinin devam ettiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Lammens'in, Royal Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
