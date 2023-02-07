Selçuk İnan: 'Tarif edilemeyecek bir acı'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, 10 ilde yaşanan deprem felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.İnan, Hatay'da ailesinin yanında depremi hissettiğini söyledi."Hatayspor ile oynadığımız maçtan sonra kötü hava şartları nedeni ile takım olarak geceyi Hatay'da geçirdik ve depremi yaşadık. Deprem anında ben de İskenderun'da ailemin yanındaydım.Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları ben de yaşadım.Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik dolu idi.Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı.Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de, bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum.Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı.Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum.Geçmiş olsun Türkiyem"