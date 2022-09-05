Seferovic: "Gol atmam önemliydi"

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçında galibiyet golünü atan Haris Seferovic maç sonu görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com
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Seferovic: 'Gol atmam önemliydi'
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05 Eylül 2022 23:27
Galatasaray'ın golcü ismi Haris Seferovic, Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.

İsviçreli futbolcu, "Bu akşam gol atmam çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık. Hep beraber bunu en iyi şekilde gerçekleştirdik. Çok zor bir karşılaşmaydı özellikle kırmızı kartın ardından ama 3 puanı aldık" dedi.

Takım olarak performanslarını da değerlendiren Seferovic, "Açıkçası bu akşam en iyisi değildi ama takım olarak birbirimize alışıyoruz. Her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu maçın en önemlisi 3 puandı." diye konuştu.

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