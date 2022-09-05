Seferovic: 'Gol atmam önemliydi'

Galatasaray'ın golcü ismi Haris Seferovic, Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.



İsviçreli futbolcu, "Bu akşam gol atmam çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık. Hep beraber bunu en iyi şekilde gerçekleştirdik. Çok zor bir karşılaşmaydı özellikle kırmızı kartın ardından ama 3 puanı aldık" dedi.



Takım olarak performanslarını da değerlendiren Seferovic, "Açıkçası bu akşam en iyisi değildi ama takım olarak birbirimize alışıyoruz. Her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu maçın en önemlisi 3 puandı." diye konuştu.





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