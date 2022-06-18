Scottie Wilbekin, adım adım Fenerbahçe Beko'ya

ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen THY Euroleague'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.
İsrail basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Beko, Türk pasaportu da bulunan yıldız oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna katmaya yakın. Fenerbahçe'nin, Wilbekin'in kulübü Maccabi Tel Aviv yaptığı görüşmelerin ardından buy-out ücreti ödeyerek yıldız ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Daha önce Türkiye'de Darrüşafaka forması da giyen Wilbekin, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Maccabi Tel Aviv formasıyla 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
İsrail basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Beko, Türk pasaportu da bulunan yıldız oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna katmaya yakın. Fenerbahçe'nin, Wilbekin'in kulübü Maccabi Tel Aviv yaptığı görüşmelerin ardından buy-out ücreti ödeyerek yıldız ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Daha önce Türkiye'de Darrüşafaka forması da giyen Wilbekin, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Maccabi Tel Aviv formasıyla 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.