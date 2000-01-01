Schröder, ilk beş başlamak istiyor!: "Lakers beni boşuna almadı..."

Los Angeles Lakers'ın yeni point guardı Dennis Schröder, 2020-21 sezonunda başlangıç kadrosunda yer almak istediğini söyledi.



Schröder, Oklahoma City Thunder formasıyla son iki sezonda 17.0 sayı ortalama yakalayarak, yüksek skor üreten bir bench opsiyonu rolünde başarılı olmuştu. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, bu ay sonunda başlayacak 2020-21 sezonunda ilk beş başlamayı planlıyor.



Schröder, muhabirlere düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Bu bench işlerini OKC ile zaten iki sene yaptım. Ben ilerlemeye çalışıyorum ve bence AD (Anthony Davis) ve LeBron'a (James), PG pozisyonunda ilk beşte yardımcı olabilirim."



Schröder, geçtiğimiz sezonun Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında, yeni takım arkadaşı Montrezl Harrell'in ardından ikinci sırada yer almıştı. 2019-20 sezonunda 18.9 sayı ortalaması yakalayan Schröder, genel şut isabetinde (% 46.9) ve üçlük isabetinde (% 38.5) kariyerinin yeni en yüksek rakamlarını tutturmuştu.



Thunder'a katılmadan önce Schröder, Atlanta Hawks ile beş sezon boyunca, 161 maçta ilk beş başlamıştı.



"LeBRON, TOPSUZ ALANDA HARİKA OLUR"



James, geçtiğimiz sezon Lakers'ta point guard olarak 10.2 asistle, bu alanda sezonda lider olmuştu. Ancak Schröder, bu iş yükünün bir kısmını üstlenmek ve yıldız oyuncunun üzerinden baskıyı almak istediğini kaydetti.



Schröder ayrıca Lakers için oynamanın kendisi için bir onur olduğunu ve son şampiyonun kendisini, bu başarıyı tekrar etmesine yardımcı olmak için getirdiğini ekledi:



"LeBron'un kafasında böylece o kadar çok şey olmaz. Topu ben getirebilir, seti falan belirlerim ve onu skor üretebileceği bir pozisyona sokabilirim. Bence onun topsuz alanda oynaması harika olur. Sanırım beni buraya getirmelerinin nedeni de bu. Beni buraya boşuna getirmediler. Şampiyonluğu tekrar etmeye çalışacağız."



