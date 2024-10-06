Schalke'nin yeni teknik direktörü açıklandı!

Schalke 04, teknik direktörlük görevine son olarak Heerenveen'de görev yapan Kees van Wonderen'i getirdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Schalke'nin yeni teknik direktörü açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 17:29
Karel Geraerts'i görevden alan Schalke 04, yeni teknik direktörünü belirledi.

Alman ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Heerenveen'de görev yapan Kees van Wonderen'i getirdi.

55 yaşındaki Hollandalı teknik adam Heerenveen dışında Go Ahead Eagles'ı da çalıştırdı.

Wonderen ayrıca, 2018-19 yılında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke'de milli futbolcu Kenan Karaman da forma giyiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery