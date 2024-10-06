Schalke'nin yeni teknik direktörü açıklandı!

Karel Geraerts'i görevden alan Schalke 04, yeni teknik direktörünü belirledi.



Alman ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Heerenveen'de görev yapan Kees van Wonderen'i getirdi.



55 yaşındaki Hollandalı teknik adam Heerenveen dışında Go Ahead Eagles'ı da çalıştırdı.



Wonderen ayrıca, 2018-19 yılında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.



Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke'de milli futbolcu Kenan Karaman da forma giyiyor.



