THY Euroleague'nin 31. haftasında 25 Mart Salı günü Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculardan Arturs Zagars maçla ilgili açıklama yaptı.
Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çok önemli bir maç. Herkesin maksimum konsantrasyonla maksimum çaba göstermesine ihtiyacımız var. Paris ligdeki en hızlı takımlardan biri. Onları yavaşlatmanın ve işlerini zorlaştırmanın yollarını bulmalıyız." ifadelerini kullandı.
Fransız temsilcisinin hızlı ve tempolu bir takım olduğunu aktaran Zagars ise şunları kaydetti:
"İyi koşuyorlar ve maç başlarında çok iyiler. Bence Avrupa Ligi'nde ilk devre performanslarında en iyi takımlardan biri. Bizim biraz daha üstüne çalışmamız gereken bir alan bu. Özellikle de ilk çeyreklerde iyi başlamak üzerine. Evimizde fiziksel, sert bir maça hazır olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımızın desteğine her zaman olduğu gibi bu maçta da ihtiyacımız var. Bizim için gerçekten önemli bir maç çünkü ev sahibi avantajını güvence altına almaya çalışıyoruz. Umarım yarın, burada yüksek sesle bizi destekleyen bir kalabalık olur."
Sarunas Jasikevicius: "Herkes maksimum çaba göstermeli"
Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris Basketbol maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
THY Euroleague'nin 31. haftasında 25 Mart Salı günü Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculardan Arturs Zagars maçla ilgili açıklama yaptı.
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