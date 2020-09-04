Sangare ile Doğukan Sinik'e Beşiktaş ile Fenerbahçe kancası

Ali Şafak Öztürk, "Nazım Sangare ve Doğukan Sinik için Beşiktaş ile Fenerbahçe'yle görüşüyoruz. Takasa sıcak bakmıyoruz" dedi.

Haber; Sporx.com
Sangare ile Doğukan Sinik'e Beşiktaş ile Fenerbahçe kancası
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04 Eylül 2020 10:38
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk oyuncuları Nazım Sangare ve Doğukan Sinik için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu bildirdi.

Oyuncuları Doğukan Sinik ile Nazım Sangare için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri ile görüşmeleri olduğunu doğrulayan Öztürk, oyuncu takasına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Ali Şafak Öztürk doğru şartlar ve tekliflerin oluşması halinde bu iki futbolcunun başka kulüplere transferinin gerçekleşebileceğini belirtti.



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