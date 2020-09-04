Sangare ile Doğukan Sinik'e Beşiktaş ile Fenerbahçe kancası

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk oyuncuları Nazım Sangare ve Doğukan Sinik için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu bildirdi.



Oyuncuları Doğukan Sinik ile Nazım Sangare için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri ile görüşmeleri olduğunu doğrulayan Öztürk, oyuncu takasına sıcak bakmadıklarını söyledi.



Ali Şafak Öztürk doğru şartlar ve tekliflerin oluşması halinde bu iki futbolcunun başka kulüplere transferinin gerçekleşebileceğini belirtti.



