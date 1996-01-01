San Antonio Spurs, azınlık hissesini satışa çıkardı

San Antonio Spurs'ün, takımın azınlık hissesini satışa koyduğu açıklandı.



Ekibin, süreci yönetmek için Guggenheim Partners'ı tuttuğu belirtildi.



Bir Spurs sözcüsü, duyurusunda "Sahiplik grubu olarak San Antonio şehrine yüzde 100 bağlı kalıyoruz. Her gün topluluğumuz, hayranlarımız ve Spur'lerimiz arasındaki inanılmaz ilişkiyi kutluyoruz. San Antonio evimizdir ve evimiz kalacaktır." ifadelerini kullandı.



Mevzubahis hissenin ne kadar büyük olduğu bilinmiyor.



Forbes'a göre Spurs, 1.8 milyar dolar değerinde. Bu, yüzde beş hissenin 90 milyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Sınırlı hisselerin sahiplerinin, genellikle bir yönetim kurulu koltuğuna sahip olmayanlar veya takımın işlenişiyle ilgili söz hakkı olmayanlar oldukları biliniyor.



Holt ailesi, takımı 1996'da yaklaşık 76 milyon dolara satın almıştı.



