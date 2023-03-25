Samsunspor'un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 18 maçı kaybetmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.



Samsun ekibi, ligde son olarak Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.



Söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.



Ligde sadece 2 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibi, rakip filelere gönderdiği 48 golle ligin en çok gol atan takımı unvanına sahip.



Yılport Samsunspor, yediği 19 golle de en az gol yiyen ikinci takım pozisyonunda bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Gaetan Laura 11, Douglas Tangue 10 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 27 golde katkı sağladı.



Ligde 27 maçta 16 galibiyet ve 9 beraberlikle 57 puan toplayarak lider olan Samsun ekibi, 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ