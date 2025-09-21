Samsunspor'dan son nefeste galibiyet!

Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Karagümrük'ü ağırladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.

Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.

Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.

Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 11 puanla 4. sıraya yükselirken, Karagümrük ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin sonraki haftasında Samsunspor deplasman Gaizantep FK ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)