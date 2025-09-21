Samsunspor'dan son nefeste galibiyet!

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
0-025'
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-190'
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
0-028'
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
1-041'
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
1-027'
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Samsunspor'dan son nefeste galibiyet!

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Samsunspor, 90+3'te Anthony Musaba'nın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede iki takım da kendi kalesine gol atarken, heyecan dolu maçta kazanan ev sahibi oldu.

calendar 21 Eylül 2025 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 22:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan son nefeste galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Karagümrük'ü ağırladı.
 
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
 
Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
 
Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.
 
Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.
 
Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.
 
Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.
 
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 11 puanla 4. sıraya yükselirken, Karagümrük ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.
 
Ligin sonraki haftasında Samsunspor deplasman Gaizantep FK ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki müsabakanın ilk yarısını misafir takım 1-0 önde bitirdi. 

32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0 

36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti. 



38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta, top direğin dibinden auta gitti.

52. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1 

54. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Senegalli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1 

73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 

81. dakikada misafir takım 2-2 beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına topa iyi yükselen Fofana kafa vuruşu ile topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2 

90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye çıkardı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2

Stat: Yeni 19 Mayıs 

Hakemler: Çağdaş Altan, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Makoumbu), Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly (Dk. 70 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 65 Mouandilmadji)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Rıdvan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 89 Ugrekhelidze), Esgaio, Balkovec, Doh (Dk. 57 Larsson), Johnson, Berkay Özcan (Dk. 68 Barış Kalaycı), Gray (Dk. 68 Fofana), Serginho (Dk. 89 Camacho), Tiago Çukur 

Goller: Dk. 32 Satka (kendi kalesine), Dk. 81 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 52 Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine), Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+3 Musaba (Samsunspor) 

Sarı kartlar: Dk. 17 Tiago Çukur, Dk. 77 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 49 Yunus Emre Çift, Dk. 77 Musaba (Samsunspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.