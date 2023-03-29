Samsunspor'da şampiyonluk için geri sayım

Spor Toto 1'inci Lig'de Samsunspor, 5-1'lik Boluspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'un gücünün Samsun kenti olduğunu vurguladı. Yedinci sırada 9 puanla devraldığı takımı Eyüpspor'un 7 puan önünde zirveye çıkartan Eroğlu, "Samsunspor'da yaşanan bu değişimdeki en büyük pay, Samsun kentine ait. Şehirdeki sinerji, enerji ve güç kıvılcımı bugün artık dev bir ateşe dönüştü" dedi.

Samsun'un çok farklı bir atmosfere sahip olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Göreve bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi ile başladık. Hemen ardından Pendikspor ile deplasmanda oynayacağımız maç öncesi Samsun kentinin gerçek gücünü gördük. Evlerden sokaklara, oradan tribüne ve bizlere kadar yansıyan bu güç bize önce Pendik maçını kazandırdı sonrasında da bizi bu noktaya taşıyan seri geldi. En kritik maçlarımızda bu gücü hep arkamızda hissettik" diye konuştu.

'Bizim payımız en sonda' diyen Eroğlu, "Samsun kenti, başkanımız Yüksel Yıldırım, icra kurulumuz, idari kadromuz, futbolcu grubumuz ile vefakar kulüp çalışanlarımız, geldiğimiz noktanın gerçek mimarlarıdır. Herkes, bir saatin dişlileri gibi kusursuz çalıştı. Bizlere de akrep ve yelkovan gibi sadece doğruyu göstermek kaldı. Artık saat şampiyonluk zamanını göstermeye başladı. Göreve geldiğim gün söylediğimin tekrar altını çiziyorum bu kupa Samsun kentinin olacak" şeklinde konuştu.

Dün deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenen kırmızı-beyazlıları taraftarlar dün akşam Nuri Asan Tesisleri önünde meşalelerle karşıladı. Gece saat 23.00 gibi Samsun'a gelen Samsunspor'u tesislere gireceği yolda bekleyen yüzlerce taraftarlar, takım otobüsünün gelişi ile birlikte meşaleler yaktı. Tezahüratlar ile destek verdikleri takımlarına tesislerin girişine kadar konvoy yapan taraftarlar daha sonra çeşitli sloganlar atarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçı ile birlikte Spor Toto 1'inci Lig'deki 300'üncü maçını geride bırakacak. Altınordu ile sekiz sezonda Play-Off'lar dahil 277 karşılaşmaya çıkan Eroğlu, YSamsunspor'un başında ise bugüne kadar 22 maçta yer aldı. Eroğlu, toplam 299 maçta 126 galibiyet, 81 beraberlik aldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'un başında bu sezon görev yaptığı 22 maçta 51 puan aldı. Maç başına 2.3 puan ortalamasına ulaşan Eroğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, bu performansla zirvedeki yerini her karşılaşmada biraz daha sağlamlaştırdı. Eroğlu'nun Samsunspor'u 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.