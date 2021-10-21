Şampiyonlar Ligi'nde Ersin Destanoğlu damgası! Zirvede yer aldı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 hafta geride kalırken Ersin Destanoğlu, zirvede yer aldı

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde Ersin Destanoğlu damgası! Zirvede yer aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2021 11:03
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dört gol yemesine rağmen Sporting maçında yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Önceki gece Portekiz ekibine karşı 5 kritik kurtarışa imza atan 20 yaşındaki file bekçisi 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı da toplamda 15'e yükseldi. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı. Ersin Destanoğlu, geçen sezon siyah beyazlıların elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, piyasa değerini de 8,5 milyon euro'ya yükseltmişti.

Genç kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftaya damga vuran kalecilerin başında yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın sonunda en çok kurtarış yapan kaleciler:

Ersin Destanoğlu - 15
Athanasiadis - 15
Musso - 12
De Gea - 12
Diogo Costa - 11
Rulli - 11
Mignolet - 10
Casteels - 10
Courtois - 10
Bounou - 10


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.