Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dört gol yemesine rağmen Sporting maçında yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Önceki gece Portekiz ekibine karşı 5 kritik kurtarışa imza atan 20 yaşındaki file bekçisi 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı da toplamda 15'e yükseldi. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı. Ersin Destanoğlu, geçen sezon siyah beyazlıların elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, piyasa değerini de 8,5 milyon euro'ya yükseltmişti.



Genç kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftaya damga vuran kalecilerin başında yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın sonunda en çok kurtarış yapan kaleciler:



Ersin Destanoğlu - 15

Athanasiadis - 15

Musso - 12

De Gea - 12

Diogo Costa - 11

Rulli - 11

Mignolet - 10

Casteels - 10

Courtois - 10

Bounou - 10





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