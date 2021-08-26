Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk; Sheriff

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'i eleyen Sheriff Tiraspol, tarihinde ilk kez gruplara adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk; Sheriff
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26 Ağustos 2021 00:08
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Moldova temsilcisi Sheriff, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eleyerek gruplara kaldı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Sheriff, deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını gruplara yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Sheriff, bunu başaran ilk Moldova takımı oldu.

Sheriff'in maça başladığı 11'de yer alan 10 futbolcunun yabancı olması dikkat çekti.

Öte yandan Sheriff'in 19 kişilik maç kadrosunda ise 15 yabancı futbolcu yer aldı.


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