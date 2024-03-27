Samet Aybaba yeni Semih Kılıçsoy arıyor

Beşiktaş futbol direktörü Samet Aybaba geleceğin teminatı olarak gördüğü akademideki isimlerle özel olarak ilgileniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba yeni Semih Kılıçsoy arıyor
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27 Mart 2024 11:09
Beşiktaş'ın en kötü sezonlarından birinde Semih Kılıçsoy gibi bir yıldızın çıkması camiaya büyük teselli olmuştu.

SAMET AYBABA MESAİ HARCIYOR

Siyah beyazlıların futbol direktörü Samet Aybaba, göreve başladığından bu yana mesaisinin büyük bölümünü altyapıdan oyuncu çıkarmak için harcıyor. Geçtiğimiz günlerde U-19 takımından Fahri Kerem Ay'la profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, U-19 liginde attığı dört golle dikkatleri çekmişti. Akademinin bir diğer yıldızı ise 1,90 boyu, güçlü fiziği ve top tekniğiyle beğeni toplayan 18 yaşındaki golcü Adnan Karahisar.

TÜM TÜRKİYE'Yİ ARAŞTIRIYOR

Her iki kanatta da görev yapabilen ve 12 maçta 4 golü bulunan Muhammed Eren de Aybaba'nın gözdelerinden. İki yıldız adayıyla da önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalanacak. Mustafa Hekimoğlu, Abdülmecid Dönmez, Emir Yaşar ve Arda Kılıç'ın da sözleşmeleri yenilenmişti.

A Takımın mevcut kadrosunda, altyapıdan yetişmiş olan Göktuğ Baytekin, Aytuğ Kömeç, Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi de bulunuyor. Samet Aybaba ayrıca yetenekli oyuncuları Beşiktaş'a kazandırmak için Türkiye'nin her bölgesinde detaylı futbolcu taramaları yaptırıyor.

HAYALİ AJAX MODELİ

Beşiktaş'ın altyapısına Beykoz'da hizmet verecek yeni bir araziye kavuşmasını sağlayan Samet Aybaba, buraya yapılacak tesisin 'Ajax Modeli'ndeki gibi olmasını istiyor.

Söz konusu modelde oyuncular 5 yaşından itibaren eski futbolcular eşliğinde yetiştirilirken, her türlü eğitimlerin de verilmesi sağlanıyor.

 

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