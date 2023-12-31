Samet Akaydin'a İtalya'dan iki talip!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek isteyen Samet Akaydin'a İtalya Serie A'dan iki takım talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin'a İtalya'dan iki talip!
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31 Aralık 2023 10:06
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper oyuncularından Samet Akaydin'da sıcak gelişmeler yaşandı.

Samet Akaydin, EURO 2024'de oynamak için takımdan ayılmak istiyor. Bu kararını teknik heyete ileten Samet'e İtalya'dan talipler olduğu belirtildi.

GENOA VE FIORENTINA TALİP

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da Samet'e kefil olduğu ve Genoa ile Fiorentina'nın Sarı-lacivertli kulüpten randevu istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK DEĞİL

Fenerbahçe, Becao'nun sakatlığının sürmesi, Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Samet'in ayrılmasına sıcak bakmıyor.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Samet Akaydin, bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi. Milli oyuncu skor katkısında bulunamadı. 

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