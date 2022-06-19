Samatta: 'Fenerbahçe'ye geri dönüyorum'

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Fenerbahçe'de bekleneni verememesinin ardından geçen yıl Royal Antwerp'e kiralık giden Mbwana Samatta, açıklamalarda bulundu.Kariyerindeki bir sonraki adım sorulan Samatta,dedi. Fenerbahçe'nin kendisini yeniden başka bir takıma kiralayıp kiralamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Tanzanyalı golcü,diye cevap verdi.Geçtiğimiz sezon Antwerp'te 39 maçta 9 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.