Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 3-1'lik skorla kazandı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yonathan Del Valle, 38. dakikada Sinan Kurt, 90+3. dakikada Dino Ndlovu attı. Giresunspor'un tek golü 68. dakikada Anıl Çınar kaydetti.



Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 26 puana yükseldi. Giresunspor ise arka arkaya 5. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.



Sakaryaspor, gelecek hafta Tuzlaspor'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan



Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 65 Mikail Okyar) , Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Simon), Hasan Kılıç (Dk. 72 Rotman), Roshi (Dk. 65 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 72 Dino), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım



Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Emre Nizam), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 46 Enishan Ceylan), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç



Goller: Dk. 25 Del Valle, Dk. 38 Sinan Kurt, Dk. 90+2 Dino (Sakaryaspor), Dk. 67 Anıl Yiğit Çınar (Bitexen Giresunspor)



Sarı kart: Dk. 90+1 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)





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