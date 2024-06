Şahika Ercümen, her rekorunu bir sosyal sorumluluk projesine atfediyor

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, her rekorunu bir sosyal sorumluluk projesine atfettiğini, kendisini suyun ve çevrenin temizliği konusunda sorumlu hissettiğini söyledi.Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda çok ileri düzeyde astım hastası olduğunu belirterek, "Bırakın spor yapmayı okula bile gidemiyordum. Fakat su sporlarına başladıktan sonra bağışıklık sistemim kuvvetlendi, sağlığım yerine geldi ve hayatım tamamen değişti. O yüzden su sporları benim yaşamımı değiştiren, hayata 'yeniden doğdum' dediğim, hayatın yeniden başladığı bir alan." diye konuştu.Bir yelken kulübünün gezisi sırasında bu spora tesadüfen başladığını dile getiren Şahika, "Artık gençlerimiz, çocuklarımız çok şanslı isteyen yüzmeye isteyen cimnastiğe başlayabiliyor, istedikleri sporu yapıyorlar. Benim spora başladığım yıllarda çocukken Çanakkale'de yüzme havuzu bile yoktu, yelken sporunu çok merak ediyordum o arada sualtı diye bir branş olduğunu duydum ama şu an pek çok insan dalış nedir biliyor. Ben çocukken bunu bile bilmiyordum, tamamen tesadüfen başladım." ifadelerini kullandı.Sporun dışında özellikle çevre kirliliğine karşı sosyal sorumluluk projelerine de katkı sunduğunu aktaran Şahika, şöyle devam etti:"Su beni yaşama döndürdü ben de kendimi suyun ve çevrenin temizliği konusunda sorumlu hissediyorum. Bir minnet duygusuyla çalışmalarıma devam ediyorum. Bu sorumluluk bilinciyle denizlerimizin, nesli tehlikede olan canlarımızın, doğamızın, çevremizin korunmasıyla ilgili pek çok projede aktif olarak bulunuyorum. Orası benim evim, nasıl evimizi temizliyoruz ben de denizlerin temizliği konusunu kendi evim gibi görüyorum. Son nefesime kadar sıfır atık projelerine, sıfır atık mavi projelerinin içinde olmaya Birleşmiş Milletlerle yaptığımız denizi koruma çalışmalarına, sudaki yaşam çalışmalarına mutlaka devam edeceğim. Bunları artırarak devam etmek istiyoruz. Yakın zamanda çocuklarımızla 'iklim koruyucuları' gibi projelerimiz var."Çocuk kitabı ve çizgi filmlerle çocukların çevre kirliliği bilinçlerini artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahika, "Her dünya rekoru denemesini bir sosyal sorumluluk projesine atfediyorum, böyle daha kıymetli, bir gün bile olsa tüm dünyaya sesimi duyurma şansım varsa onu fayda sağlayacak bir projeyle birleştirmek istiyorum. Son kırdığımız dünya rekoru, depremden etkilenen şehirlerimizden Hatay'daydı. 100. yılımızda 100 kız çocuğumuzun da Türk Eğitim Vakfı ile eğitimlerine destek olmayı hedefledik. Bundan sonra da her dünya rekoru denemesini tabii ki bir sosyal sorumluluk projesine atfedeceğim." ifadelerini kullandı.3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibiyle gittiği "beyaz kıta"da bile plastik atıkların bilimsel olarak gözlemlenmesinin çok üzücü olduğunu aktaran Şahika, "Sualtı sporcusu olarak Antarktika bilim seferlerine sualtından örnek alarak bilim insanlarımıza destek için katıldım. Orada suyun altından aldığımız örneklerle yapılan çalışmalarda, o bölgede insan yaşamayan kıtada bile mikroplastiklere rastlanıldığı ortaya çıktı. Tabii bu çok üzücü, bilimsel çalışmalar çok önemli ama tabii ki sadece işin küçük bir kısmı, onun ötesinde üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Ay-yıldızlı başarılı sporcu, gerçekleştirdiği en unutulmaz dalış için de "Son kırdığımız 100. yılda 100 metre rekoru, biraz enteresan bir dalıştı, beni zorlayan pek çok geçerli olmayan dalışlar üzerine geldi. '100. yılımızda, bu 100 metreye dalacağım' şevkiyle yapılan, zorlandığım ama kariyerimdeki en önemli dalışlardan dünyanın öbür ucunda tek başına yaptığım bir dereceydi." bilgisini verdi.En dibe indiğinde aklından geçen düşüncelere yönelik de Şahika, "Çok bir şey anlatamayacağım çünkü her saniye o anda kalıyorum, o metrelerde yaklaşık 3,5 dakika nefes tutuyoruz ve her saniyesinde yapmam gerekenleri yapıyorum, en dipte tabii ki o etiketi alabildiğim için mutluyum ama bir de onun çıkışı var, dolayısıyla enerjimi orada doğru, efektif kullanıp dalış sonuna kadar çok fazla duygu durumu değiştirmeden, enerji tasarrufu yaparak sağlıklı bir şekilde yukarı çıkmayı hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti.2023'ün çok başarılı geçtiğini kaydeden Şahika, yeni hedeflerine ilişkin ise "2024'e de büyük bir motivasyonla girdik, bu sene ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasından da umarım yeni bir madalya ve rekorla dönerim." dedi.Bir kez de olsa sualtı dünyasını herkesin deneyimlemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Şahika, "Sualtı dünyası inanılmaz bir yer o dünyayı mutlaka deneyimlemeli ve tatmalılar, belki spor olarak da düzenli yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.