Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin. " açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, bugünvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 323,973 olarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Koca "