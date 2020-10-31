Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!
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31 Ekim 2020 19:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2,213 olduğunu belirtirken, bugün 75 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 323,973 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin. " açıklamasını yaptı.






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