Sadio Mane: 'Liverpool'da olduğum için gururluyum'

Sadio Mane, Liverpool'un kabus gibi geçen sezonuna rağmen takımına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.



Liverpool futbolcusu olmaktan her zamankinden daha fazla gurur duyduğunu dile getiren Mane, "Durumla başa çıkmak ve inanmaktan vazgeçmemeliyiz, savaşmaya devam etmeliyiz, motivasyonumuzu tutmalı ve tekrar gitmeliyiz. Savaşçı olduğunuzda asla mazeret üretmeye çalışmazsınız, çözüm bulmak için buradayız. Takım arkadaşlarımla birlikte olmak bana her zaman yüksek enerji veriyor. Her zaman başarılı olduk, ama şimdi bu oldu ve hayatın nasıl olduğunu görebiliyoruz. Ben, bu durumda dahi Liverpool'da forma giydiğim için her zamankinden daha gururluyum" dedi.



