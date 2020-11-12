Sadık Çiftpınar: "Bu takımda bana da sıra gelecek"

Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz'in gerisinde kalan Sadık Çiftpınar ümidini kesmiyor.

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Sadık Çiftpınar: 'Bu takımda bana da sıra gelecek'
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12 Kasım 2020 10:23
Sadık Çiftpınar, bu sezon rekabette Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz'in gerisinde kaldı.

27 yaşındaki savunmacı, geride kalan 8 haftada hiç süre alamadı. Sadık, buna rağmen pes etmiyor.

Başarılı oyuncu, "Bu rekabette ben de varım. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum. Forma sırasının bana da geleceğini biliyorum. Bu nedenle her an oynayacakmış gibi kendimi hazır tutuyorum. Şans bulduğumda bunu en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu.



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