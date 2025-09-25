24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-284'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-086'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Sadettin Saran: "Bizim uğurumuz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Sadettin Saran: 'Bizim uğurumuz'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Sadettin Saran, "Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz." dedi.

Saran, "Vallahi çok güzel bir gündü. Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak çok gurur verici. İlk kupa, daha çok gelecek inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, sonra Ali Koç başkanımız ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah galibiyetler sonrası daha nice nice röportajlar veririz. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, birlik beraberliksiz hiçbir şey olmaz, olmazsa da tadı olmaz." sözlerini sarf etti.


OYUNCULARA MESAJ

Sadettin Saran'dan soyunma odasında oyunculara: "Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni başlangıçlarla buradayız. Çok görüşeceğiz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edecek."

SERTAÇ KOMSUOĞLU'NUN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi, "Çok mutluyuz. Sayın Ali Koç'a, sayın Sertaç Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Şampiyonluklar içincamia birlikte olmalıyız. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım futbol takımımız da kazanır ve günü güzel kapatırız." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
