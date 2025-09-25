Sadettin Saran: 'Bizim uğurumuz'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Sadettin Saran, "Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz." dedi.
Saran, "Vallahi çok güzel bir gündü. Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak çok gurur verici. İlk kupa, daha çok gelecek inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, sonra Ali Koç başkanımız ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah galibiyetler sonrası daha nice nice röportajlar veririz. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, birlik beraberliksiz hiçbir şey olmaz, olmazsa da tadı olmaz." sözlerini sarf etti.
OYUNCULARA MESAJ
Sadettin Saran'dan soyunma odasında oyunculara: "Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni başlangıçlarla buradayız. Çok görüşeceğiz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edecek."
SERTAÇ KOMSUOĞLU'NUN SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi, "Çok mutluyuz. Sayın Ali Koç'a, sayın Sertaç Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Şampiyonluklar içincamia birlikte olmalıyız. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım futbol takımımız da kazanır ve günü güzel kapatırız." dedi.
Sadettin Saran, "Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz." dedi.
Saran, "Vallahi çok güzel bir gündü. Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak çok gurur verici. İlk kupa, daha çok gelecek inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, sonra Ali Koç başkanımız ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah galibiyetler sonrası daha nice nice röportajlar veririz. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, birlik beraberliksiz hiçbir şey olmaz, olmazsa da tadı olmaz." sözlerini sarf etti.
OYUNCULARA MESAJ
Sadettin Saran'dan soyunma odasında oyunculara: "Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni başlangıçlarla buradayız. Çok görüşeceğiz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edecek."
SERTAÇ KOMSUOĞLU'NUN SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler." diye konuştu.
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi, "Çok mutluyuz. Sayın Ali Koç'a, sayın Sertaç Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Şampiyonluklar içincamia birlikte olmalıyız. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım futbol takımımız da kazanır ve günü güzel kapatırız." dedi.