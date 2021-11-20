Sacha Boey'in sahalara dönüşü uzadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Sacha Boey konusunda gelişmeler var.

Haber; Sabah
Abone Ol
Sacha Boey'in sahalara dönüşü uzadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2021 12:13
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Sacha Boey'den kötü haber geldi.

Fransız sağ bekin tedavi sürecinin 2 hafta daha uzadığı bildirildi. Uyluk sakatlığı yaşayan 21 yaşındaki oyuncuyu korumak amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.

Sezon başında transfer edilen ancak sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 7 maçta forma giyebilen Sacha Boey, 1 gol attı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.