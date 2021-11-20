Sacha Boey'in sahalara dönüşü uzadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Sacha Boey'den kötü haber geldi.



Fransız sağ bekin tedavi sürecinin 2 hafta daha uzadığı bildirildi. Uyluk sakatlığı yaşayan 21 yaşındaki oyuncuyu korumak amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.



Sezon başında transfer edilen ancak sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 7 maçta forma giyebilen Sacha Boey, 1 gol attı.



