Rybchinsky: 'Beraberlik doğal sonuç oldu'

Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Rybchinsky, Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.



Rybchinsky maç sonu değerlendirmesinde ilk yarının kontrolleri altında geçtiğini söyleyerek, "İlk yarıda iyi oynadık ve oyunu kontrol altında tuttuk. İyi bir baskı kurduk ve gol de atabilirdik. Çok pozisyon yakaladık, rakibimiz kontra ataklar yapınca oyunumuz biraz zorlaştı" açıklamasını yaptı.



Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyen Rybchinsky, "İkinci yarı daha zor geçti. Rakibimiz savunma yaptı ama golü atabilecek gücü kendimizde bulduk. Sonunda denge oldu ve bence maçın doğal sonucu beraberlikti" diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO