Tecrübeli forvet Rudy Gay, NBA'de geçirdiği 17 sezonun ardından emekliye ayrıldığını The Players' Tribune'da duyurdu.



Houston Rockets, Gay'i 2006 NBA draftında 8. sıradan seçmiş ve ardından kendisini Memphis Grizzlies'e takas etmişti.



Gay, ilk yedi sezonunu Grizzlies'de geçirmiş ve 479 maçta 17,9 sayı, 5,8 ribaund, iki asist ve 1,3 top çalma ortalamalarla oynamıştı. UConn Üniversitesi çıkışlı oyuncu, çaylak ilk beşine seçildiği sezonunda Yılın Çaylağı ödülü oylamasında üçüncü sırada yer almıştı. Grizzlies formasıyla kaydettiği 8562 sayı, takım tarihinde beşinci sırada yer alıyor.



Gay ayrıca Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Utah Jazz'da da forma giymiş, 2014-15 sezonunda Kings ile maç başına 21,1 sayı ortalamasına ulaşarak kariyerinin bu alanda en yüksek noktasına ulaşmıştı.



NBA'de en son Mart 2023'te Jazz'de forma giyen Gay, o yılın Eylül ayında Golden State Warriors ile bir yıllık bir anlaşma imzalamış, ancak normal sezon başlamadan önce serbest bırakılmıştı.



