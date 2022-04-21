İkiz çocuklarından birini kaybeden Cristiano Ronaldo, kendisine destek veren ve "Asla yürümeyeceksin" tezahüratını söyleyen Liverpool taraftarına teşekkür etti.



Liverpool taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun forma numarasına ithafen, dünyaca ünlü Portekizli yıldıza, 7. dakikada destek verdi.



Cristiano Ronaldo teşekkür mesajında "Tek dünya... Tek spor... Tek küresel aile... Teşekkürler Anfield. Ben ve ailem bu saygı ve şefkat anını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



RONALDO'NUN AİLESİNDEN DE TEŞEKKÜR



Kısa bir süre önce Cristiano Ronaldo'nun ailesi de Anfield Road'daki Liverpool taraftarıyla ilgili teşekkür mesajı yayımladı. Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro "Kalbinizle Tanrı'ya inanın. Bütün yollar ona çıkıyor ve sizi yönlendiriyor" mesajını paylaştı.



Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Elma, "Liverpool bunun için teşekkürler. Bugün yaptıklarınızı unutmayacağız" diyerek teşekkür mesajı yayımladı.





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