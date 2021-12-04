Ronaldo'dan 800 gol yorumu: "Bu çok güzel"

Kariyerindeki 801. golü Arsenal karşısında atan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'dan 800 gol yorumu: 'Bu çok güzel'
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04 Aralık 2021 14:46
Manchester United'ın Arsenal ile oynadığı Premier Lig maçında kariyerindeki 801. gole ulaşan Cristiano Ronaldo, bir paylaşımda bulundu.

"İNANILMAZ BİR SERÜVEN OLUYOR"

Kişisel Twitter hesabından duygularını aktaran Portekizli yıldız, "800'den fazla gol atan ilk futbolcu olmak çok güzel. Bu inanılmaz bir serüven oluyor. Her zaman yanımda olan taraftarlara teşekkür ederim. 801 gol ve hikaye hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Arsenal maçında fileleri iki kez havalandıran 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kulüp ve milli takım kariyerinde 801 gole ulaşarak, dünya futbol tarihinde 800 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.


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