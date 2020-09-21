AS Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın raporu doğrultusunda stopere 1 transfer daha yapmak için harekete geçti.



Il Tiempo'da yer alan habere göre; Verona'dan Kumbulla'yı alan Roma, Paulo Fonseca'nın 1 stoper daha istemesi üzerine geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Chris Smalling için harekete geçti. Manchester United'ın yüksek bonservis talebi ve bu fiyatta indirime yanaşmaması nedeniyle Roma, bir B planı daha hazırladı.



Roma'nın Paulo Fonseca'nın listesinde ikinci sırada yazan Marcao için Galatasaray'dan bonservis bilgisi talep ettiği ve 15 milyon euro cevabı geldiği bilgisi verildi.



Galatasaray'ın Ocak 2019'da Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle aldığı Marcao, sarı kırmızılı formayla 63 maça çıktı.



MARCAO VE TERİM NE DEDİ?



Marcao transferi hakkında "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" derken, teknik direktör Fatih Terim ise "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım" ifadelerini kullandı.



