Roma, sezona kayıpla başladı

Roma, Serie A'nın ilk haftasında Salernitana'yla 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; asroma.com/
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Roma, sezona kayıpla başladı
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20 Ağustos 2023 21:35
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 21:37
İtalya Serie A'nın 1. haftasında Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi

Roma, 17. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle öne geçti. Salernitana, 36. dakikada Andrea Candreva'nın golüyle skoru eşitledi.

Candreva, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Roma, Belotti'nin 82. dakikadaki golüyle puana ortak oldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Roma gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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