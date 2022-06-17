Rodrygo: "Final sonrası Salah'a çok güldüm"

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo, Muhammed Salah'ın, "Real Madrid'den intikam alacağız" sözlerinin kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rodrygo: 'Final sonrası Salah'a çok güldüm'
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17 Haziran 2022 16:00
Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u mağlup ettikleri maçın öncesinde Muhammed Salah'ın sözlerinin kendilerini motive ettiğini söyledi.

"GEL SALAH, GEL SALAH DİYORDUK"

Genç yıldız yaptığı açıklamada, "Liverpool maçı öncesi antrenmanlarda 'Gel Salah, gel Salah' diyorduk. Real Madridli oyuncuların aklında tek bir şey vardı. Salah'a gülmek için bu maçı kazanmamız lazımdı." dedi.

"SALAH'A ÇOK GÜLDÜM"

Rodrygo ayrıca, "Maçı kazandıktan sonra Real Madridli oyuncular bir koridor oluşturdu. Modric, Salah'a baktı ve 'Teşekkür ederim, bir dahaki sefere deneyin' dedi. Gerçekten çok güldüm." açıklamasını yaptı.

Final öncesi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah çok kez 2018'de kaybettikleri finalin intikamını almak istediğini söylemişti.

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