Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman, yıldızı olduğu eski Chicago Bulls takımını kendi tarzında özetledi.



Saha dışındaki eksantrik ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Rodman, GQ'dan Mychal Denzel Smith ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, eski NBA yıldızı David Robinson'ın kendisine "herkesten farklı" olduğu için "şeytan" dediğini açıkladı:



"David bana bir gün 'Neden sürekli şeytanı oynamak zorundasın?' dedi. 'Ne? Şeytan mı? Neden bahsediyorsun?' diye yanıt verdiğimde, 'İlla ki herkesten farklı olacaksın!' dedi."



Rodman bunun sonrasında, 90'lı yılların efsane takımı Bulls'u özetlerken, Michael Jordan ile "en büyük oyuncuya", Scottie Pippen ile "en iyi ikinci oyuncuya" ve kendisi ile "şeytana" sahip olduğunu belirtti:



"Gezegendeki en büyük basketbolcu bizdeydi. Yanında ise Scottie Pippen, yani en iyi ikinci oyuncu, ve bir de şeytan vardı."



