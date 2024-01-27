Rizespor, Karagümrük deplasmanında

Rizespor, ligin 23. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Karagümrük deplasmanında
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27 Ocak 2024 12:31
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

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