Rizespor, Ghezzal'ı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Ghezzal'ı açıkladı!
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13 Eylül 2024 20:48
Son güncelleme 13 Eylül 2024 22:17
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı.

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
 
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