Rizespor, Ghezzal'ı açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı.
Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı. Rizespor, Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU