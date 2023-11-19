Rıza Çalımbay hücumdaki yeni liderini buldu: 'Kaliteni göster'

tüm gözler Milli aradan sonra yapılacak olan maçlara çevrildi.Teknik direktörda, bir yandan sakat oyuncuların geri dönmesini beklerken, diğer yandan da takıma 'yıldız' transfer olarak alınan ancak halen bekleneni veremeyen isimleri takıma kazandırmak için çaba gösteriyor. Çalımbay'ın bu oyuncu listesinin ilk sırasındayer alıyor.Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta forma giyen ve 3 asist yapan Hırvat oyuncuyla özel görüşmeler yapan Çalımbay'ın,diye motive ettiği öğrenildi.Ante Rebic'in önümüzdeki maçlarda ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.