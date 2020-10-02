Rıza Çalımbay: 'Biz bu gruptan çıkacağız'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşmelerini değerlendirdi.



Çalımbay, "Bizim grup, iyi gözüküyor. İnşallah, buradan çıkacağız. Yine de kolay grup değil. Villarreal'i zaten saymıyorum ama Qarabağ ve Maccabi güçlü takımlar. Biz de kadromuzu UEFA Avrupa Ligi'ne göre kurduk. Biz bu gruptan çıkacağız." dedi.



Geçmiş tecrübelerini değerlendiren Çalımbay, "Ben Denizlispor'dayken çok zor bir grup düştük. Lyon, Sparta Prag vardı. Porto vardı. Eledik. Takımımızı bu gruptan çıkaracağız ve üst tura yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.



"ÜLKE PUANI BİZİ MOTİVE EDİYOR"



Ülke puanı konusunda da konuşan deneyimli teknik adam, "Avrupa Ligi'nde tek takım olmak baskı yaratmıyor, hırs yaptırıyor. Ülke puanına katkı sağlayacak takım olmak bizi motive ediyor. Hem kendimiz için, hem ülke için oynayacağız. Benim tek düşüncem Avrupa'da başarılı olmak. Başka bir düşüncem olamaz." açıklamasını yaptı.



"HEPSİYLE RAHATLIKLA OYNARIZ"



Rıza Çalımbay, "Avrupa'da başka kadro kullanmayacağım. Ben Denizlispor'dayken Lyon deplasmanına takımın yarısını götürmeyelim demişlerdi, nasılsa eleneceğiz diye. Ben reddettim ve Lyon'u eledik. Alacağımız her galibiyet bize Türkiye'de çok büyük bir moral verecek. Biz bu işi yapacağız. Gruptaki maçların hepsi zor olacak. Farkındayız. Benim tek korkum sakatlıklar. Onun dışında hiçbir şeyden korkmuyorum. Hepsiyle rahatlıkla oynarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



