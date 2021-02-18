Rivaldo: 'Messi'nin geleceği artık PSG'de'

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, Lionel Messi'nin son durumu ile ilgili konuştu ve PSG'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından artık geri dönüş olmadığını söyledi.



Messi'nin PSG'ye gideceğini kaydeden Rivaldo, "Barcelona'da geri dönüşe inanan bir oyuncu yok, artık turun buradan dönmesi imkansız. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir." dedi.



Suarez'in gönderilmesinin büyük bir hata olduğunu da belirten Brezilyalı efsane, "Uzun yıllar takımın sorumluluğunu sırtladı ve sonra en iyi takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madrid'e gönderildi. Bu kabul edilemez bir hamleydi." ifadelerini kullandı.



Barcelona, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 10 Mart günü Paris'te PSG'nin konuğu olacak.



