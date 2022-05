Rıdvan Yılmaz: 'Para kazandırıp gitmek isterim'

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 8 Nisan 2019'dan bu yana her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen Rıdvan Yılmaz takımın değişilmez oyuncularından biri olmayı başardı. Bu sezon siyah beyazlı formayı 32 karşılaşmada giyen 21 yaşındaki futbolcu takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.



3 sene önce piyasa değeri 50 bin Euro'yken şu anda 5.5 milyon Euro seviyesine ulaşan Rıdvan çıkışıyla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Özellikle Torino'nun yakın markajındaki genç futbolcu siyah beyazlı takımın performansından ve özel hayatına kadar tüm bilinmeyenleri Hürriyet'e anlattı.



Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Hürriyet'ten Emre Oktay'a verdiği röportaj şu şekilde:



19 yaşında Beşiktaş A takımında oynamaya başladın. Bu kadar erken forma şansı bulmayı bekliyor muydun?



Çok zorlu bir süreçten geçtim. Alt yapıda çok emek verdim. Beşiktaş alt yapısında Haluk Özgerçek hocam U13-U14-U15'e kadar teknik olarak yetiştirdi. Bu arada Ersin, Kartal, Erdoğan'ı unutmayalım. Bu şansı bana ilk sunan Şenol Güneş hocam oldu. Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan bana destek vererek A takımda kalmamda etkili oldu. Sergen Yalçın hoca beni gördüğü andan itibaren oynatmaya başladı. Sergen hoca alt yapıda da teknik adamlık yaptığından bizleri çok iyi anlıyordu. Gençler konusundaki istekli davranışı beni kamçıladı. Önder Karaveli hoca biz gençlerin güvencesi. Bizleri hırslandırdı.



Kısaca Güneş hocam benim yetişmemde başlangıç oldu suladı, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan budadı, destekledi, Sergen Yalçın hocam beni ortaya çıkardı. Valerien Ismael hoca ile yeni hedeflere yelken açtık.



"Bu noktaya kolay gelmedim"



Başarınla Milli Takım'da şans buldun. neler hissediyorsun?



Milli Takım'da yer almak kolay değil. U16, U17, U18, U19, U21 ve A milli takımın formalarını giydim. Kısaca buraya kolay gelmedim. Ahmet Ceyhan, Tolunay Kafkas, Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu gibi hocaların çok emekleri var.



"Para kazandırıp gitmek isterim"



Transfer piyasasında adın geçiyor, gelişmeleri takip ediyor musun?



Benim yuvam Beşiktaş. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Menajerim aracılığı ile birçok teklifler geldiğini duyuyorum ama ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum ama kulübüme geçmişte Cenk Tosun gibi para kazandıracak durumda isem karşı koymam. Türk futbolcusunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederim. Tabii her futbolcunun hedefi vardır. İngiltere'de oynamak en büyük hayalim. Bir gün neden olmasın.



"Günde 2 saat İngilizce ders alıyorum"



Güçlü ve gelişmen gereken yönlerin nelerdir?



Dahayolun başındayım. Öğreneceğim çok şeyler var. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Takımdaki tecrübeli oyuncuların birikiminden yararlanıyorum. Özellikle fizik ve kondisyon eksiğimi kapatmak için sürekli çalışıyorum, sakin ve teknik oynamayı sürdürüyorum. Beşiktaş ve milli takımda başarılı olmak istiyorum. Bu arada günde 2 saat İngilizce dersi alıyorum.



"Ofansif düşünürüm"



Sol açık oynamak ister miydin?



Bana ilk A takım formasını Şenol Güneş hocam verdi Rizespor maçında. İnanılmaz mutlu olmuştum. Futbolu başladığımda sol açık oynuyordum. Teknik direktörlerim sol bekte daha yararlı olacağımı düşündüler. Sistem neyi gerektiriyorsa ona yapıyorum. Sol bekte de mutluyum. Ofansif düşünceye sahibim. Daha hızlı olmak için çalışıyorum.



"Ismael hırslı ve çalışkan bir teknik adam"



Valerien Ismael başarıya aç, gençliğe önem veren, bilimle çalışan ve sürekli istatistikleri inceleyen, önemli bir teknik adam. Geldiği günden bu yana bizleri moral ve motivasyon olarak diri tutmaya çalışıyor. Empati yaparak bizlere hatalarımızı anlatıyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bizlerin maç içinde yaşadıklarını hissediyor. Bireysel hatalarımızı tek tek anlatıyor. Çalışkan ve hırslı.



Genç yaşta kupalar kazandın, seri yenilgiler yaşadın. Buhran döneminde nasıl ayakta kalıyorsun?



Takımın ağabeyleri ve tecrübeli isimleri bize her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Onların yaşamları bize ayna oluyor. Gereken psikolojik desteği hocalarımdan aldığım desteği de katarsak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İyi günde değil kötü günde ayakta kalmanın düşüncesini taşıyorum. · BİZİM için Necip ağabey ve Oğuzhan büyük şans. Bizlere antrenmanlarda kamplarda ve maçlarda sürekli destek oluyorlar. Pjanic, Souza, Ghezzal, Vida zaman zaman ilgi gösteriyorlar.



Ailen ile aran nasıl, nerede yaşıyorsunuz?



Biz ailece Bursa'da yaşıyoruz. İstanbul'da ise Sultangazi'de oturuyoruz. 1 ağabeyim amatör takımda oynuyor. 1 kız kardeşim var. Bursa, Orhangazi'yi çok seviyorum. Her hafta gidiyorum. Bursa benim için oksijen parkım. Arkadaşlarıma Bursa'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgiler veriyorum. Bazen arkadaşlarımı Orhangazi'ye götürüyorum.



"İdolüm Marcelo"



İdolün kim? Örnek aldığın bir futbolcu var mı?



Sol kanatta tek isim var Caner Erkin, Yabancı olarak Marcelo, Alphonso Davies. Caner ağabey bana her zaman destek verdi. Ama benim tek idolüm var o da Marcelo.



"Üniversiteye gideceğim"



Eğitim durumunda son durum nedir?



Sultangazi'de yaşadığım için Rami İnönü Lisesi'nde okudum ve mezun oldum. Hala arkadaşlarımla görüşürüm. Bundan sonraki süreçte üniversiteye kaydolacağım.



Futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin?



Sporu, futbolu çok seviyorum. Futbolcu olmasaydım konservatuara gitmek ister orada dizi ve sinema sanatçısı olmak isterdim. Müzik dinlemeyi severim.



"Ayşe annemin kuru fesulyesi"



Yemek konusunda ayrım yapar mısın?



Canım annem Ayşe Yılmaz benim için en güzel yemekler yapar. Kuru fasulyesi muhteşemdir. Tavuk türü çeşitlerini severim. Bursalı olduğumuzdan köfte de vazgeçilmezim



"Evcimenim, bilgisayar oyunu severim"



Evcimen bir insanım, bilgisayar oyunlarını seviyorum. Takım arkadaşım Kerem ve Ersin ile zaman zaman bilgisayar oynuyoruz. Dışarı çıktığımızda beraber çıkıyor yemek vs ile vakit geçiriyoruz.



Rap dinlerim. Sagopa Kajmer'in 'Onca şeyin ardından', 'Güvensiz insanlar', 'Toz taneleri' şarkıları, Uzi'nin 'Hoş geldin mahalleme', 'Düş yakamdan', 'Paranoya' kamplarda dinlediğim şarkılar.





