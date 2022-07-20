Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için Torino istenen rakımı veremedi, Eintracht Frankfurt ise son anda ödeme sıkıntı nedeniyle transferden vazgeçti. Ancak bu devreye Rangers girdi.



21 yaşındaki siyah-beyazlı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçerek, Beşiktaş ile yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rıdvan Yılmaz ile yeni kontrat konusunu düşünmeye başlarken, süpriz bir gelişme yaşandı.



Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı. İskoç ekibinin bu transfer için 5 milyon euroya yakın bir rakamı ödeyebileceği ortaya çıktı.



Beşiktaş yönetimi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın şu an takımda olduğunu açıklarken, gelecek teklifleri de kabul edeceklerini vurguladı.



Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı.







